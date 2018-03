Vela:Assoluti Classi olimpiche,che sfide

ROMA, 24 MAR - La terza giornata dei Campionati italiani delle Classi olimpiche, in corso a Genova, è andata in scena sotto un cielo coperto e vento da sud est. Gli RS:X hanno concluso due prove, con vento a 6-8 nodi da sud-sud-est, la seconda tuttavia è stata annullata, perché la bolina è durata più del tempo massimo previsto dal regolamento (10'). Matteo Evangelisti ha vinto la prova ed è secondo in generale, mantiene la testa della classifica Mattia Camboni. Nella Laser, sia Standard che Radial, solo una prova conclusa per i ragazzi dello Standard e nemmeno una per le ragazze: Giovanni Coccoluto vince la regata e riconquista la leadership ai danni di Marco Gallo (Sv Guardia di finanza) che oggi registra - e scarta - l'11/o posto che lo fa scendere in seconda posizione generale; mentre Marco Benini (Cc Aniene) è terzo a nove punti da Gallo. Ben due prove per la classe paralimpica dei 2.4mR: continua la serie positiva di Antonio Squizzato (Sc Garda Salò), che scrive altri due primi posti sullo scoreboard.