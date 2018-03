A 20 anni solo studio, al lavoro dopo

ROMA, 18 MAR - In Italia a vent'anni se si studia non si lavora, né ci si pensa. A dirlo sono i dati dell'Istat. Tra i 20 e i 29 anni, considerando un ampio arco di tempo, che copre la fase post-laurea tra master e specializzazioni, solo uno su dieci tra chi si dichiara studente ha un impiego. Precisamente si tratta del 10,5%: 188 mila persone su 1,8 milioni alle prese con i libri. Ancora meno sono coloro che cercano un posto (52mila disoccupati) o, pur non dandogli la caccia, che lo desidererebbero (112mila forze di lavoro potenziali).