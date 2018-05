A Bologna torneo internazionale Subbuteo

BOLOGNA, 21 MAG - Saranno circa 200 i giocatori in rappresentanza di dodici Paesi che si confronteranno i prossimi 26 e 27 maggio al Palasavena di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, per il 'Major of Italy', torneo internazionale di Subbuteo giunto alla sua ventiquattresima edizione. Fra le 27 società iscritte alla sfida anche il Bologna Tigers, il più antico club d'Italia, nato nel 1975. La competizione prevede sfide individuali e a squadre e rientra nel calendario della Fistf-Fédération Internationale de Sport Football de Table. Il torneo saraà presentato nella sede della Regione Emilia-Romagna alla presenza, tra gli altri, del presidente Stefano Bonaccioni e del presidente del Bologna Tiger Subbuteo e organizzatore della kermesse, Riccardo Marinucci.