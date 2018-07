Terrore tra i bagnanti sulla spiaggia di Catona, in Calabria, dove a sorpresa è apparso uno squalo a pochissimi metri dalla riva. In tanti hanno documentato la scena con i propri smartphone e hanno poi postato i video sui social. In questo video si sente dire a una donna: «Uno squalo così vicino non l'ho mai visto, nemmeno alle Maldive». I bagnini sono intervenuti a bordo di piccoli gommoni spaventando l'animale che dopo poco ha ripreso il largo