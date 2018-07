Groenlandia, enorme blocco di ghiaccio si stacca, evacuato villaggio

Un enorme iceberg è andato alla deriva vicino a Innaarsuit, un villaggio nella Groenlandia occidentale. Evacuate le 169 persone che vivono vicino a quel tratto di mare per il pericolo inondazioni in caso si spacchi un grosso blocco di ghiaccio e finisca in acqua. I funzionari locali dicono di non aver mai visto un iceberg così grande. "Ci sono crepe e buchi che ci fanno temere il peggio in qualsiasi momento", ha detto al quotidiano locale Sermitsiaq Susanne Eliassen, membro del consiglio del villaggio. Una utente ha postato su Facebook le immagini dell'iceberg in cui si vede un piccolo crollo e le onde conseguenti che hanno lambito la costa.