Criminalità: ordinanza, ‘Boyun spietato, pronto a colpire governo turco’

Adnkronos

Milano, 22 mag. “Non può essere affatto sottovalutata la spietatezza e la capacità criminale non solo del Boyun ma dell’intero gruppo criminale: molteplici dialoghi hanno riguardato minacce con l’uso di armi, gambizzazioni se non addirittura omicidi”. E’ uno dei passaggi dell’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Milano Roberto Crepaldi ha ordinato l’arresto del presunto boss della mafia turca Baris Boyun e di altri connazionali ritenuti parte di una rete terroristica.