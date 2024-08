“Mister Italia 2024”: in gara anche quattro belli di Catania e provincia

Concorsi

I quattro ragazzi catanesi saranno impegnati mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare alle ore 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una novantina di giovani

Ci sono anche quattro ragazzi della provincia di Catania tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2024”. Gabriele Compagnino, Emanuele Ravanelli, Gabriele Calà Lesina e Salvatore Strano sono infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Con ben quattro concorrenti, la provincia catanese è una delle più rappresentate alle prefinali dietro soltanto a Torino (6 concorrenti) e a pari merito con Modena a quota 4 concorrenti.

Gabriele Compagnino ha 26 anni e abita nel capoluogo di provincia. Alto 1.77, diplomato in agraria, attualmente lavora come manutentore pista all’aeroporto “Fontanarossa”. I suoi hobby sono la palestra e il bigliardino, sport che pratica anche a livello agonistico. Anche Emanuele Ravanelli abita in città. Impiegato nel settore legale, 20 anni, pratica scherma a livello agonistico con l’ambizione di raggiungere alti livelli con un occhio rivolto anche al mondo dello spettacolo. Salvatore Strano viene da Ragalna (CT): studente universitario di Scienze e tecnologie agrarie, 22 anni, alto 1.80, lavora anche come magazzinierenell’azienda di famiglia. La sua grande passione è la musica, è un fan incallito di Geolier. Viene da Maniace (CT), infine, Gabriele Calà Lesina: 25 anni, alto 1.87, di professione tecnico esperto nel consolidamento delle pareti rocciose. Ama passare il tempo libero con gli amici e organizzare partite di calcetto.