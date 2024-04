I vincitori dell’Appian Innovation Award 2024 hanno raggiunto grandi risultati grazie all’automazione dei processi con AI di nuova generazione

Adnkronos

MILANO, 17 aprile 2024 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi i vincitori degli Appian Innovation Awards 2024 in occasione di Appian World 2024. Ogni anno gli Innovation Awards premiano i clienti che hanno realizzato soluzioni d’impatto con la piattaforma Appian. I finalisti di quest’anno hanno implementato con successo l’automazione dei processi AI per offrire un significativo valore aggiunto.

La giuria comprendeva Pavel Zamudio, Chief Customer Officer di Appian, Neil Ward-Dutton, VP of AI, Automation and Analytics di IDC Europe e Juan Carlos Crespo Zaragoza, Deputy General Manager and Executive VP di Inetum, società globale di servizi IT. Sfruttando il data fabric e la tecnologia di intelligenza artificiale, i vincitori hanno confermato la possibilità di realizzare soluzioni innovative con l’automazione dei processi di nuova generazione.

Europa e Medio Oriente

Nord America

Settore pubblico USA

Asia-Pacifico

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

