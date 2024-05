Catania: quasi completata la pista ciclabile, via Domenico Tempio liberata dai restringimenti

LAVORI STRADALI

Il percorso ciclopedonale, lungo complessivamente 1,87 chilometri. va da dal Faro Biscari a via Cristoforo Colombo

Sono stati completati i lavori della posa della pista ciclabile, del rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto del manto stradale in via Domenico Tempio a Catania. Le due corsie per ognuna delle carreggiate, infatti, non hanno più i restringimenti per i lavori nel cantiere, che ora si concentreranno sugli allacci del percorso pedonale; da un lato con la confluenza sulla rotatoria del Faro Biscari e dall’altra con l’immissione su via Cristoforo Colombo e la prosecuzione fino ai pressi della Pescheria.