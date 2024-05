Avellino, in scooter con il passeggino a rimorchio

Video dalla rete

Un uomo in scooter ha circolato per le strade di Avellino trascinando con sé, tenendolo con la mano, un passeggino per bambini. Le immagini in un filmato realizzato da due automobilisti e che Francesco Emilio Borelli deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha in seguito pubblicato sui social. In realtà dalle immagini non si riesce a capire se, effettivamente, all’interno del passeggino ci sia un bambino oppure no. Borrelli ha fatto sapere di aver chiesto alla polizia di verificare quanto denunciato nel filmato. «Resta un gesto assurdo, stupido e pericoloso» ha commentato il deputato.

