Ia: Cida, promuovere cultura per favorire crescita economica e tecnologica Paese

Roma, 2 mag. (Labitalia) – Con la recente approvazione dell’AI Act europeo, l’Italia si trova di fronte alla necessità di allineare le proprie politiche nazionali con il nuovo quadro regolatorio europeo, garantendo al contempo la tutela dei diritti e delle professioni degli italiani nell’era digitale e il rafforzamento della competitività delle imprese. Con l’obiettivo, quindi, di promuovere una cultura che favorisca la crescita economica e tecnologica del nostro Paese, Cida presenta, in collaborazione con Aldai-Federmanager ‘Sincronizzare tecnologia e strategia: il futuro dell’Intelligenza Artificiale in Italia’, un evento che si terrà martedì 7 maggio alle ore 18.00 presso Aldai-Federmanager (sala Viscontea Sergio Zeme-via Larga 31, Milano) e on line previa prenotazione e si propone come un’importante piattaforma di discussione e analisi sul futuro dell’intelligenza artificiale nel contesto industriale italiano. “Come Cida, ci impegniamo a supportare un percorso di politica industriale italiana volta a rafforzare la competitività delle eccellenze italiane, proteggendo allo stesso tempo i posti di lavoro e valorizzando le competenze professionali nel nostro paese”, dichiara Francesca Boccia, coordinatrice Gruppo Intelligenza Artificiale Federmanager e delegata Cida al Cnel nel Gruppo Politiche industriali per l’intelligenza artigianale. “L’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale sta aprendo importanti prospettive per le imprese e per i lavoratori, che è necessario accompagnare con adeguate politiche industriali, che sostengano la competitività del nostro sistema economico”, afferma Ivana Pais, coordinatrice del Gruppo Politiche industriale per l’intelligenza artigianale al Cnel. “I manager rivestono un ruolo cruciale nell’agevolare l’adozione dell’IA e guidare le organizzazioni verso il futuro”, afferma Manuela Biti, presidente Aldai-Federmanager, che aggiunge: “E’ importante considerare che l’IA non può sostituire completamente le competenze umane, la collaborazione tra tecnologia e competenza umana è fondamentale per ottenere i massimi benefici”. “La sinergia tra tecnologia avanzata e politiche industriali sostenibili è essenziale per proteggere i posti di lavoro e promuovere la competitività. Come presidente dell’Aipsa, sostengo un approccio che metta al centro la sicurezza e il benessere dei lavoratori italiani”, commenta Alessandro Manfredini, presidente Aipsa. Nel corso del convegno, verranno esplorate le opportunità di innovazione offerte dall’intelligenza artificiale, nonché i rischi legati all’impiego di tali tecnologie in diversi settori industriali. Inoltre, verrà dato spazio alla discussione del disegno di legge sull’IA attualmente in iter parlamentare in Italia, analizzando come questo possa influenzare il panorama industriale e quale supporto possa offrire per un’adozione responsabile e sicura dell’IA. All’incontro parteciperanno: Francesca Boccia, coordinatrice Gruppo Intelligenza Artificiale Federmanager e delegata Cida al Cnel nel Gruppo Politiche Industriale per l’Intelligenza Artigianale, Manuela Biti, presidente Aldai-Federmanager, Alessandro Manfredini, presidente Aipsa, Associazione italiana professionisti security aziendale, Alessandro Musumeci, Capo della segreteria tecnica del sottosegretario di stato con delega all’innovazione tecnologica; Ivana Pais, coordinatrice del Gruppo Politiche industriale per l’intelligenza artigianale al Cnel, consigliere esperto Presidenza della Repubblica e docente di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

