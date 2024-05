Il cuore buono della turista brasiliana coinvolta nell’incidente di Fiumefreddo: non ce l’ha fatta e dona gli organi

Catania

E' morta all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverata in condizioni gravissime

Non ce l’ha fatta la turista brasiliana di 53 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo lo scorso 8 maggio. Il suo cuore ha cessato di battere nel Reparto di Rianimazione e Anestesia dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trovava ricoverata. Gli organi, cuore, fegato, reni e cornee, sono stati donati. La donna era in vacanza con il compagno, anche lui rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. La notizia è riportata da MeridioNews.

