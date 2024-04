Ict: Ariadne Group, mix competenze e alta specializzazione per sfida digital transformation

Adnkronos

Roma, 17 apr. (Labitalia) – Dal design all’ingegneria, dalla strategia al cloud, dall’integrazione alla gestione dei sistemi, dalla Seo al marketing. Questi sono alcuni degli elementi che possono comporre un progetto digitale e che devono essere gestiti correttamente e con la dovuta preparazione, per evitare risultati insoddisfacenti. Parola di Ariadne Group. “Da diversi anni ormai – precisa Marcello Ricotti, Ceo di Ariadne Group – tutte le aziende, di qualunque settore e dimensione, hanno capito l’importanza di avere infrastrutture digitali ben costruite, adeguatamente organizzate e sicure. Per realizzarle, l’ingrediente fondamentale e insostituibile è la competenza in queste materie. Per questo motivo, in Ariadne Group abbiamo definito un insieme di specializzazioni su cui esprimiamo competenze di eccellenza e che vanno dalla costruzione delle infrastrutture fino alla loro gestione, senza trascurare gli aspetti legati alla comunicazione, interna ed esterna, oggi più che mai cruciali per il successo”. Le competenze al centro di progetti digitali di successo. Perdersi nel labirinto dei progetti digitali, spesso molto complessi, è molto facile se non si conosce la strada giusta e senza una bussola in grado di indicarla. In Ariadne Group – grazie agli anni di esperienza sul campo, all’aggiornamento continuo e alla formazione costante – si trovano tutte le principali expertise per gestire la digital transformation: dallo sviluppo alla strategia, dal digital marketing all’e-learning, dall’intranet design al project management; il vantaggio consiste proprio nell’interfacciarsi con un solo interlocutore. “La nostra azienda – aggiunge Marcello Ricotti – è costantemente alla ricerca di professionisti che, a vario titolo, possano creare e gestire progetti complessi. Puntiamo, nei prossimi mesi, a inserire almeno 10 risorse. In particolare, stiamo cercando: Php/ Moodle developer senior, Java developer senior, Software engineer junior e DevOps engineer junior. Offriamo contratti a tempo indeterminato e la possibilità di lavorare in modo ibrido da remoto e nella ns. sede a Milano Sud. Curiamo con estrema attenzione la crescita professionale dei nostri nuovi colleghi con piani di formazione e aggiornamento continui, per rimanere al passo con l’evoluzione dei prodotti e dei servizi hi-tech che, ogni giorno, mettiamo a disposizione di tutti i nostri clienti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA