Scontro tra auto e Tir sull’autostrada Messina-Palermo: muore giovane di 23 anni

INCIDENTE STRADALE

L'impatto mortale è avvenuto tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla, in direzione del capoluogo

Un giovane di 23 anni originario di Palermo è morto nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20, tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla, in direzione Palermo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Patti, il medico legale, la polizia stradale, il 118 e il magistrato di turno.

La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento. I due mezzi si sarebbero scontrati all’imbocco della galleria e l’impatto sarebbe stato così violento da provocare una carambola mortale al termine dellq quale il giovane alla guida dell’auto avrebbe riportato ferite gravissime. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del 23enne.