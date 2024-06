Adnkronos

‘In viaggio con la Banca d’Italia’ arriva a Salerno. Il 26 e 27 giugno Salerno ospiterà la terza tappa 2024 dell’iniziativa itinerante della banca centrale per diffondere la cultura finanziaria, far conoscere le proprie funzioni e dialogare con i cittadini, le imprese e le istituzioni. I cittadini potranno conoscere meglio lo stato dell’economia campana e le opzioni per il suo sviluppo (evento “Il polso dell’economia”, 26 giugno), sapere come proteggersi dalle frodi nei pagamenti elettronici (evento “Occhio alle truffe! Se le conosci le eviti”, 27 giugno) e scoprire compiti e servizi della Banca d’Italia (visite guidate alla sede locale dell’istituto, 26 e 27 giugno). L’ingresso agli eventi è aperto a tutti fino a esaurimento posti ed è gratuito.

Nell’evento principale, “Il polso dell’economia”, esperti della Banca d’Italia presenteranno i dati più recenti sullo stato dell’economia campana e ospiti del mondo imprenditoriale e universitario discuteranno di come promuovere la crescita economica della regione. Il pubblico potrà porre loro domande. Interverranno in apertura il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e a conclusione il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’evento si terrà il 26 giugno dalle 10 alle 12 nel Salone dei marmi del Palazzo di Città.

L’evento “Occhio alle truffe! Se le conosci le eviti” informerà sulle frodi più insidiose nel campo dei pagamenti elettronici (come lo spoofing), su come proteggersi e su cosa fare per ottenere il rimborso del denaro sottratto. Interverranno esponenti della magistratura, della Banca d’Italia, dell’Arbitro Bancario Finanziario e delle associazioni per i diritti dei cittadini. L’appuntamento è il 27 giugno, dalle 10 alle 11.30, nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia – Palazzo Sant’Agostino.

Infine, la sede locale della Banca d’Italia in Corso Vittorio Emanuele n. 177 aprirà le porte a visite guidate, durante le quali i cittadini potranno conoscere meglio le funzioni della banca centrale e i servizi che l’istituto offre loro. Le visite si terranno il 26 giugno dalle 15 alle 19 e il 27 giugno negli stessi orari.

‘In viaggio con la Banca d’Italia’ è un percorso a tappe attraverso il Paese iniziato dalla banca centrale nel 2023. Ha tre obiettivi: diffondere tra i cittadini le conoscenze basilari di economia e finanza necessarie a prendere decisioni consapevoli con il denaro, ad esempio per risparmiare, chiedere prestiti e investire; dialogare in modo più diretto con i cittadini, le imprese e le istituzioni locali; far conoscere meglio i propri compiti al servizio del Paese, come la produzione di banconote, la ricerca economica, la vigilanza sulle banche e la tutela dei loro clienti.

Ciascuna tappa è dedicata a un tema, ad esempio le funzioni della moneta e della finanza, la sicurezza nei pagamenti elettronici o la protezione dei clienti delle banche. In ogni tappa la Banca d’Italia organizza un evento principale e uno o più eventi laterali e apre a tutti le porte della sua sede locale.