KuCoin annuncia un lancio di gratitudine da 10 milioni di dollari in KCS e BTC per il sostegno della community

VICTORIA, Seychelles, 29 marzo 2024 /PRNewswire/ — KuCoin, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute a livello mondiale, ha appena annunciato un’iniziativa rivoluzionaria: un lancio di 10 milioni di dollari in BTC e KCS ai suoi utenti come segno di apprezzamento per il loro continuo supporto. In quanto “People’s Exchange” (“Piattaforma di scambio per le persone”), KuCoin si impegna a migliorare l’esperienza dell’utente e a rafforzare la fiducia nella sua community. Delineando le motivazioni alla base dell’iniziativa, Johnny Lyu, CEO di KuCoin, ha inviato una lettera del CEO agli utenti e ai sostenitori dell’importante piattaforma di scambio di criptovalute.

Cari utenti e sostenitori di KuCoin,

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli utenti di KuCoin per il supporto, la fiducia e la compagnia accordataci negli ultimi giorni, così come negli ultimi sette anni. Garantiremo nel modo più completo la sicurezza delle risorse degli utenti come sempre e rispetteremo le normative per mantenere la fiducia riposta in noi.

Come tutti sanno, il viaggio di KuCoin non è stato facile. Nel corso di sette anni abbiamo affrontato numerose sfide, proprio come il tumultuoso sviluppo dell’intero settore delle criptovalute. Ogni volta, superando questi alti e bassi, sono sorti dubbi e preoccupazioni. Tuttavia, rimanendo fedeli alle nostre convinzioni fondamentali e mantenendo una visione positiva del settore, siamo diventati più forti a ogni sfida superata, guadagnandoci la fiducia di un numero sempre maggiore di utenti e partner del settore lungo il cammino.

Fin dall’inizio, la missione di KuCoin è stata quella di crescere insieme al settore delle criptovalute e promuovere il riconoscimento, l’accettazione e l’amore globali per questo settore. Il nostro impegno a creare valore per l’utente è sempre stato il nostro principio guida. All’inizio di ottobre 2017, nella primissima fase di KuCoin, abbiamo preso la decisione senza precedenti nel settore di acquisire e compensare proattivamente gli utenti in grandi quantità a causa dell’anomalo delisting del progetto CFD. Questo atto di compensazione proattiva ha segnato l’origine del titolo di “Scambio di persone” – una testimonianza dell’affermazione originale che la comunità ha nei nostri confronti. Abbiamo sempre fatto tesoro di questa rara fiducia ed essere “People’s Exchange” è il nostro marchio di cui siamo più orgogliosi.

Recentemente, il 26 e 27 marzo, alcuni utenti hanno riscontrato tempi di attesa più lunghi del previsto durante i prelievi. Come “People’s Exchange” sentiamo un profondo senso di responsabilità per questo inconveniente e vorremmo scusarci sinceramente.

Per esprimere la nostra profonda gratitudine per il supporto e la pazienza dimostratici, KuCoin lancerà uno speciale evento di lancio per un totale di 10 milioni di dollari in KCS e BTC. Ci auguriamo, attraverso questa iniziativa, di poter esprimere la nostra gratitudine per il supporto dei nostri fedeli utenti. Grazie per la comprensione e il supporto. KuCoin continuerà a impegnarsi per fornire servizi di qualità superiore e più sicuri, crescendo insieme a voi.

Le regole saranno annunciate ufficialmente entro 3 giorni, vi prego di fare attenzione a qualsiasi forma di truffa.

Grazie di cuore e vi auguriamo una piacevole esperienza con KuCoin! Vi invitiamo anche a unirvi a noi per assistere alla graduale fioritura dell’intero settore delle criptovalute, fino a cambiare il mondo!

Cordiali saluti,

Johnny Lyu, Amministratore delegato KuCoin

Informazioni su KuCoin

Lanciata a settembre 2017, KuCoin è una piattaforma di scambio globale di criptovalute con sede operativa nelle Seychelles. Essendo una piattaforma orientata all’utente con particolare attenzione all’inclusività e alla portata dell’azione della community, offre oltre 800 risorse digitali e attualmente fornisce trading Spot, trading a margine, trading P2P Fiat, trading di futures e staking ai suoi 30 milioni di utenti in più di 200 paesi e regioni geografiche. KuCoin è attualmente una delle prime otto piattaforme di scambio di criptovalute. Nel 2023 KuCoin è stata nominata una delle migliori piattaforme di scambip di criptovalute da Forbes e riconosciuta come una piattaforma di scambio globale altamente elogiata ai Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 di Finder. Per saperne di più: https://www.kucoin.com/.

