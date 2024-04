Mantova: perseguita e minaccia parenti della sua ex, arrestato

Adnkronos

Milano, 28 mar. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia mantovana di Gonzaga, con il supporto operativo dei carabinieri di Rovigo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Mantova, a carico di un cittadino italiano residente nel Medio Polesine, accusato di aver perseguitato e minacciato i parenti della sua ex compagna.

Le indagini compiute dai militari lombardi hanno permesso di ricostruire svariate condotte persecutorie dell’uomo nei confronti della famiglia della ex; in più occasioni, infatti, i carabinieri sono dovuti intervenire per le liti e le minacce poste in essere dall’uomo.