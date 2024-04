Meteo: in Lombardia temperature in calo e ventilazione in rinforzo

Adnkronos

Milano, 16 apr. Sulla Lombardia tempo condizionato da una vasta area depressionaria centrata sul nord Europa, in progressivo approfondimento sui settori più meridionali con associata aria fredda in quota che determinerà un calo della quota dello zero termico a circa 1400-1800 metri per i prossimi giorni.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica temperature massime in pianura in discesa fino a valori attorno a 15 gradi per la giornata di giovedì 18.