Catania, quattro incidenti e traffico paralizzato: ambulanza bloccata

il caso

Caos nei pressi di via Santa Sofia

Giornata infernale per la viabilità a Catania. Quattro incidenti avvenuti questa mattina hanno letteralmente paralizzato il traffico in città. I pendolari provenienti dalla cintura dell’hinterland sono rimasti bloccati per ore in auto. In via Santa Sofia dove c’è il pronto soccorso del Policlinico alcune ambulanze sono rimaste intrappolate tra le automobili. Il primo incidente è avvenuto a Canalicchio, in via Nuovalucello alle 7 del mattino, gli altri tre sulla circonvallazione. Il più grave è stato quello che ha coinvolto una minicar: il conducente è andato a schiantarsi, all’altezza della clinica Gibiino, contro un altro veicolo ed è sbalzato nella carreggiata opposta. Fortunatamente per il guidatore, soccorso dagli operatori del 118, solo ferite lievi. Sulla ricostruzione della dinamica degli incidenti stanno lavorando gli agenti della polizia municipale.

