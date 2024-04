PV01 emette il primo bond digitale per gli investitori blue chip in stablecoin

Adnkronos

B2C2, Keyrock e BlockTower Capital acquistano un bond da 5 milioni di dollari con denominazione in USDC ed emesso ai sensi del Digital Asset Business Act delle Bermuda.

HAMILTON, Bermuda, 17 aprile 2024 /PRNewswire/ — PV01 (www.pv0.one) annuncia la prima vendita di un bond nativo digitale sulla blockchain pubblica di Ethereum di diritto inglese, il gold standard del mercato obbligazionario globale.

Emesso l’8 aprile e rimborsato con successo la settimana successiva, il bond era garantito da un Buono del Tesoro statunitense e ha offerto un rendimento del 5,10%. Rappresentato da un token trasferibile, il bond può essere utilizzato anche come garanzia collaterale. Utilizzando Coinbase per la conversione USDC, consente investimenti rapidissimi nello stesso giorno in titoli del Tesoro statunitensi. Regolato sulla blockchain, si muove in pochi secondi, molto più velocemente dei bond tradizionali.

Dopo aver raccolto 9 milioni di dollari USA lo scorso anno per l’evoluzione del mercato primario obbligazionario, PV01 ha completato la propria prova di concetto strutturando e guidando con successo un’emissione digitale da 5 milioni di dollari da un veicolo dedicato, con investitori tra cui figuravano B2C2, Keyrock e BlockTower. Il ricavato è stato utilizzato per acquistare un Buono del Tesoro statunitense, scambiato con un corrispondente token obbligazionario ERC-20, garantito uno a uno dal titolo di stato. L’intero ciclo di vita di questo asset nativo digitale, compresi emissione, regolamento, negoziazione, trasferimento e riscatto, si è svolto ‘on-chain’, senza la necessità di un depositario centrale dei titoli. Si completa così il primo passo nella missione di PV01: sviluppare il primo mercato obbligazionario on-chain del settore.

“I bond di PV01 costituiscono un’innovazione cruciale nel sistema finanziario”, ha dichiarato Thomas Restout, amministratore delegato di B2C2. “La possibilità di modificare completamente on-chain la proprietà dei bond è un’opportunità per utilizzare garanzie collaterali sicure e in rapido movimento a supporto dell’attività di trading con Borse e controparti”.

“La fusione tra la sicurezza e l’affidabilità dei bond tradizionali con l’immutabilità e la trasparenza insite nella tecnologia della blockchain ha dato origine a uno strumento finanziario davvero innovativo e d’eccellenza”, è il commento di Kevin de Patoul, amministratore delegato di Keyrock. “Siamo entusiasti di collaborare con PV01 e ci onora essere tra i pionieri nella tokenizzazione dei bond. Questa iniziativa si allinea perfettamente con la missione generale di Keyrock: tokenizzare tutte le forme di valore, inaugurando una nuova era di innovazione finanziaria”.

L’impegno di PV01 nello sviluppo di una piattaforma affidabile di livello istituzionale in grado di portare on-chain il mercato del reddito fisso si riflette sia nella reputazione leader delle Bermuda come giurisdizione preferita dalle società di asset digitali, sia nell’esperienza legale combinata di Hogan Lovells e Walkers Global, che ha contribuito a facilitare il primo bond nativo digitale emesso su una blockchain pubblica ai sensi del diritto inglese.

Informazioni su PV01:

PV01 è un fornitore leader di servizi finanziari blockchain a livello globale creato nel 2023 dai fondatori di B2C2, Max Boonen e Flavio Molendini. La società funge da coordinatore e broker-dealer per emittenti di bond digitali, e gestisce il processo di strutturazione, bookbuilding e vendita a investitori istituzionali qualificati non statunitensi attraverso una piattaforma non depositaria. PV01 ha raccolto 9 milioni di dollari in finanziamenti iniziali da Tioga Capital, BlockTower e Ryze Labs. Per ulteriori informazioni: www.pv0.one

Contatto con i media: Tim ReedYour Partners, LTD tim@y.partners