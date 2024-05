«Mi sorrise e si aggrappò al collo», quando Di Mare raccontò il primo incontro con la figlia Stella a Sarajevo

Video dalla rete

In un’intervista andata in onda nel 2019 a «L’ora solare», su Tv2000, Franco Di Mare raccontò il primo incontro a Sarajevo con la piccola Stella che sarebbe diventata sua figlia in seguito all’adozione. «Andai in un orfanotrofio perché era stato colpito da una granata – raccontò – Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti». La granata colpì, fortunatamente, soltanto le cucine della struttura. «Tra tanti bambini biondi ne notai una con i capelli scuri, era anche l’unica che sorrideva – aggiunse – Io la presi in braccio, lei mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio di una grande storia». La scorsa domenica 28 aprile, Franco Di Mare ha rivelato a Fazio, a «Che tempo che fa», di essere affetto da un tumore inguaribile.

