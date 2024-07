Rai: azienda, ‘nessun contratto in essere con Morgan’   

Adnkronos

Roma, 10 lug. “In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista”. Lo dice in una nota la Rai. “Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli”, aggiunge la Rai.

