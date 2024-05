Urso: “Innovazione, transizione e internazionalizzazione chiavi per crescita sostenibile”

Adnkronos

Roma, 14 mag. “Alla Luiss viene dato lustro all’eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall’affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall’innovazione alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento di transizione che richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l’innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare”. Ad affermarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in un messaggio inviato in occasione della cerimonia di conferimento dei premi organizzati da Industria Felix Magazine.