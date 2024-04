Valentini (Mimit): “Governo e regioni insieme per attrarre investimenti”

Adnkronos

Roma, 28 mar. (Labitalia) – “Per attrarre gli investimenti serve un’offerta orientata alle esigenze delle imprese, apertura alle innovazioni, compresa l’Intelligenza artificiale, competenze accademiche, una manodopera adeguatamente formata”. ”Lo sforzo del governo, insieme alle Regioni, è far combaciare le opportunità di investimenti con la nostra modalità di fare impresa, che si sta evolvendo”. Lo ha detto il vice ministro delle Imprese, Valentino Valentini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Selecting Italy’. “L’articolazione territoriale è l’articolazione del sistema Paese: gli investimenti nascono sui territori, si sviluppano sui territori e le imprese devono restarci”.

Il governo, assicura Valentini, ”sostiene l’attrazione degli investimenti, ad esempio, con lo sportello unico per le imprese, non abbiamo la bacchetta magica, sappiamo che dobbiamo ancora fare molto sulla sburocratizzazione e sul fisco, ma è importante presentarsi coralmente”. ”L’Italia è il secondo Paese manifatturiero d’Europa dopo la Germania, il secondo come servizi dopo la Francia, abbiamo eccellenze nel fashion e nella filiera che sostiene il sistema moda, nel forniture ovvero la filiera legno arredo ma anche nella meccanica di precisione, nel packaging, nell’agrifood; dobbiamo essere coscienti delle nostre potenzialità”.