Milano: lo aggrediscono e gli fratturano naso per rubargli cellulare, indagini in corso

Adnkronos

Milano, 27 apr. Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e malmenato da un gruppo di circa dieci persone che lo hanno accerchiato e lo hanno picchiato per portargli via il telefono cellulare, provocandogli la frattura del setto nasale. E’ accaduto poco dopo le 5 di questa mattina, a Milano.

Il ragazzo si trovava in Piazza XXV Aprile insieme a quattro amici con i quali aveva trascorso la serata in un locale nella zona della movida, quando improvvisamente si è trovato accerchiato da un gruppo di 8/10 ragazzi che hanno cominciato a colpire i 4 amici a calci e pugni e con alcune bottiglie di vetro, per poi accanirsi su di lui. Dopo avergli preso il telefono, un iPhone 15, gli aggressori si sono dati alla fuga, allontanandosi in direzioni opposte.