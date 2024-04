Vent’anni dopo l’IPO, il valore di mercato di Weichai Power aumenta di 30 volte, distribuendo dividendi per 28 miliardi di RMB

Adnkronos

Un lascito di crescita: Weichai Power è campione di un’espansione e di rendimenti senza precedenti

L’innovazione attraverso l’unità: Weichai è leader con una visione per lo sviluppo di valore condiviso

WEIFANG, Cina, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ — Weichai Power Co., Ltd. (2338.HK, 000338.SZ), nel suo ultimo bilancio annuale pubblicato il 26 marzo, ha presentato importanti risultati finanziari per l’anno 2023. L’azienda ha registrato un fatturato di 213,96 miliardi di RMB, con un notevole aumento del 22,2% rispetto all’anno precedente. L’utile netto attribuibile agli azionisti è salito dell’83,8% a 9,01 miliardi di RMB, mentre l’utile base per azione è balzato dell’84,5% a 1,04 RMB.

In una mossa che riflette il suo impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, Weichai Power ha annunciato un miglioramento della sua strategia di dividendi, incrementando il coefficiente dei dividendi in contanti al 50% per l’anno in corso. Questa decisione strategica sottolinea la solida salute finanziaria dell’azienda e la sua attenzione a sostenere alti rendimenti per i suoi investitori.

Weichai Power Co., Ltd. ha commemorato il 20° anniversario della sua quotazione a Hong Kong con un seminario il 26 marzo a Weifang, in Cina, a cui ha partecipato un’ampia gamma di partecipanti della comunità finanziaria globale, investitori e media. L’evento ha evidenziato il percorso di riforma e innovazione intrapreso dall’azienda negli ultimi vent’anni. Tan Xuguang, presidente di Shandong Heavy Industry Group, di Weichai Power e di China National Heavy Duty Truck Group, ha tenuto un discorso chiave, “Crescita, valore, futuro”, discutendo i cinque modelli strategici dell’azienda e i quattro approcci di sviluppo.

Nel 2004, Weichai Power è stata la prima azienda cinese del settore dei motori a combustione interna a quotarsi in borsa a Hong Kong, raccogliendo 170 milioni di dollari e stabilendo un record: l’offerta iniziale è stata superata di 928 volte e il collocamento internazionale di 52 volte, il più alto dal 1998. In seguito alle riforme del mercato cinese nel 2007, Weichai Power ha completato la fusione con Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd (Torch), con conseguente quotazione alla Borsa di Shenzhen. Questo approccio innovativo ha fatto di Weichai Power la prima azienda a passare da una quotazione in azioni H a una in azioni A attraverso una fusione, una mossa riconosciuta per la sua creatività nel mercato finanziario globale. Questa strategia è stata determinante per far progredire la presenza internazionale di Weichai Power e ha gettato le basi per ulteriori fusioni e acquisizioni nazionali e internazionali.

Nel 2005, con una mossa aggressiva, Weichai Power Co., Ltd. ha versato 1,02338 miliardi di RMB per Torch, in quella che all’epoca era la più grande operazione di acquisizione in contanti nei mercati dei capitali cinesi. Questa fusione strategica non solo ha riunito i motori di Weichai, le trasmissioni di Fast Gear e gli assali di Hande in un modello pionieristico di “integrazione dorata dei motopropulsori”, ma ha anche invertito giganti integrati come Shaanxi Heavy Duty Automobile, Lovol Agricultural Equipment e Lovol Construction Machinery. L’ambiziosa fusione ha spinto Weichai in prima linea nel settore dei macchinari pesanti, conquistando i primi posti nelle vendite globali dei suoi motori e trasmissioni per impieghi gravosi, oltre a posizioni di primo piano nei mercati cinesi delle attrezzature agricole, degli assali e degli autocarri pesanti.

Nel 2009, l’acquisizione da parte di Weichai Power dell’azienda francese Baudouin ha segnato l’avventura inaugurale dell’azienda nel mercato internazionale, segnalando una svolta strategica verso i mercati globali dei capitali. Questa acquisizione ha dato il via ad una serie di acquisizioni internazionali, tra cui, ma non solo, Kion Group (Germania) e Linde Hydraulics (Germania), PSI (Stati Uniti), Ceres (Regno Unito), Ballard Power Systems (Canada), Aradex (Germania), VDS (Austria) e Fischer (Svizzera). Queste acquisizioni hanno consentito a Weichai Power di concentrarsi su aree strategiche chiave, tra cui motori ad alta densità di potenza di grande diametro, idraulica avanzata, propulsori a trasmissione a variazione continua (CVT) e tecnologia delle celle a combustibile, culminando nella creazione di una catena industriale logistica intelligente all’avanguardia. L’impronta internazionale di Weichai Power, misurata dal suo indice transnazionale, ha raggiunto il 48,57%, sottolineando l’importanza dell’azienda sulla scena globale.

Negli ultimi due decenni, Weichai Power si è evoluta in un conglomerato globale con interessi diversificati che spaziano dai sistemi di alimentazione, ai veicoli commerciali, alle macchine agricole e alle soluzioni logistiche intelligent Dal punto di vista finanziario, l’azienda ha registrato una notevole traiettoria di crescita. Dal 2004 al 2023, il fatturato è passato da 6,2 miliardi di RMB a 214 miliardi di RMB, con un aumento di trentatré volte. L’utile netto attribuibile alla società madre è passato da 540 milioni di RMB nel 2004 a 9,01 miliardi di RMB nel 2023, con un aumento di sedici volte. Questa crescita finanziaria sottolinea le capacità complete di Weichai Power, l’eccezionale valore di investimento e l’ampio riconoscimento del marchio nei mercati dei capitali. Il valore di mercato totale dell’azienda ha superato i 140 miliardi di RMB, con un aumento di 30 volte dalla sua quotazione. Weichai Power ha registrato una crescita eccezionale del valore di mercato, superando 40 volte il suo valore iniziale di quotazione. Negli ultimi 20 anni, l’azienda ha distribuito dividendi per oltre 28 miliardi di RMB.

Il presidente di Weichai, Tan Xuguang, ha riflettuto sul percorso dell’azienda, sottolineando come i due decenni di sforzi collaborativi e di successi reciproci abbiano cementato una formidabile rete di partnership a livello mondiale. In Weichai Power, prevediamo “crescita, valore e futuro” come principi guida fondamentali. La “crescita” è interpretata come l’ambizione di posizionarsi tra le imprese leader del mondo. Il “valore” indica la nostra aspirazione ad essere riconosciuti come una potenza rispettata a livello globale. Guardando al futuro, Weichai Power è pronta per un futuro ancora più promettente, caratterizzato da un’energia incessante, un potenziale sconfinato e un’eccellenza duratura. Rimaniamo un faro di innovazione e leadership, attirando continuamente l’attenzione e il sostegno degli stakeholder a livello globale.

