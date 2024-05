Agrigento, protocollo d’intesa tra Comune e Società Dante Alighieri

cultura & società

Lo scopo è quello di svolgere progetti di ordine culturale e sociale da destinare alla popolazione del territorio agrigentino,

È stato siglato durante il convegno “Il viaggio – Come metafora della vita per Dante, come scoperta per Marco Polo, come cammino condiviso per la famiglia”, svoltosi questa mattina nell’auditorium dell’istituto scolastico Gallo, il protocollo d’intesa tra il Comune di Agrigento e il comitato agrigentino della Società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna. Secondo il protocollo, infatti, “il Comune di Agrigento e la Società Dante Alighieri – si legge – intendono portare avanti e rafforzare attività compatibili con quelle proprie istituzionali. In particolare, svolgere progetti di ordine culturale e sociale da destinare alla popolazione del territorio agrigentino, in special modo a quella studentesca, individuando tematiche di particolare interesse per i giovani, così da coinvolgerli e renderli protagonisti. Tutto ciò, anche in direzione di un incremento turistico per nuove prospettive socioeconomiche del territorio”. Interessante il convegno che ha coinvolto gli studenti degli istituti scolastici Rita Levi Montalcini e Niccolò Gallo, dei licei scientifici Leonardo e Politi e del liceo classico e musicale Empedocle, durante il quale, dopo i saluti del sindaco Miccichè, di Enza Ierna e di Giovanna Pisano, dirigente scolastico, sono intervenuti illustri personaggi: Gaetano Aronica, attore e regista, con il suo “Messaggio agli studenti, ai viaggiatori, ai sognatori”; Enzo Alessi, scrittore e regista, con “Il viaggio in Dante e in Marco Polo”; Domenica Brancato, direttore del Mudia, con il “Viaggio nell’Arte: la famiglia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA