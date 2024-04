Agrigento, riapre la piscina comunale di Villaseta

impianti sportivi

L'assessore Gerlando Piparo: "Un evento atteso da anni da tutta la città"

Dopo quattro anni di chiusura, la piscina comunale di Villaseta riapre i battenti. A comunicarlo è stato oggi l’assessore allo Sport Gerlando Piparo: “Sono lieto di annunciare la riapertura, lunedì 22 aprile alle ore 18:00, della piscina comunale di via Parco Mediterraneo. Un evento atteso da tutta la città che rappresenta, per quanto mi riguarda, il conseguimento di un obiettivo che mi ero prefissato e su cui ho lavorato sin dalla mia nomina ad assessore. Si restituisce, dunque, alla comunità agrigentina – ha concluso l’amministratore comunale – una struttura fondamentale per lo sport, ma anche per il benessere e l’aggregazione sociale”.

