Aica potenzia la manutenzione delle reti idriche nell’Agrigentino per limitare la dispersione di acqua

servizio idrico

Settimio Cantone: “Necessario potenziare il servizio soprattutto in considerazione dello stato di criticità idrica”

L’obiettivo è di potenziare il servizio di manutenzione e riparazione delle reti idriche per limitare quanto più possibile la dispersione dell’acqua. E questo anche in considerazione dello stato di severità idrica che interessa il territorio agrigentino.

Nel periodo compreso tra il 18 e il 22 marzo, gli operatori di Aica hanno eseguito diversi interventi di riparazione delle reti idriche ad Agrigento (via Belvedere frazione di Giardina Gallotti, via Mazzini, viale dei Giardini, via Alessio di Giovanni frazione di Fontanelle), Sciacca (via Piave, contrada Bordea, via Acerra, contrada Carbone), Sambuca di Sicilia (via Cappuccini), Canicattì (via Benedetto Croce, via Massimo d’Azeglio), Racalmuto (via Generale Macaluso), Licata (corso Brasile, via Costantino Nigra), Aragona (via Garibaldi), Raffadali (via Gattarello), Favara (via Aldo Moro), Casteltermini (via Macello), San Giovanni Gemini (via Stretto). Non solo. Aica è intervenuta con la manutenzione dei collettori fognari di Agrigento (via Ezio D’Errico frazione di Fontanelle, viale Emporium), Licata (via Palma), Aragona (via Roma), Sant’Angelo Muxaro (salita Montenegro), Favara (via Rosario Livatino, via Bivona).