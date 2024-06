Comunali Campobello Licata: segnalate irregolarità

enti locali

Ancora non è stato annunciato nessun ricorso, ma nelle ultime ore è un susseguirsi di telefonate e incontri frenetici fra i 3 candidati sindaco non eletti

La feritoia dell’urna elettorale troppo larga, la documentata omessa suggellazione – sempre delle urne – in alcune sezioni, ma anche «un episodio inspiegabile» in cui il timbro di suggellazione è sopravvissuto alla rimozione del nastro adesivo. Illazioni e accuse di brogli elettorali si registrano ovunque nel mondo dopo ogni tornata elettorale. Ma a Campobello di Licata, dove il Cga ha annullato l’esito delle amministrative del 2022 per un errore di stampa delle schede elettorali, nelle ultime ore si è tornati a parlare di «errori formali», di presunte violazioni che potrebbero portare a un nuovo annullamento delle ultime elezioni comunali. Ancora non è stato annunciato nessun ricorso, ma nelle ultime ore è un susseguirsi di telefonate e incontri frenetici fra i 3 candidati sindaco non eletti.

