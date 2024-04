Licata, combustione illecita di rifiuti speciali: denunciati 4 minorenni

cronaca

I giovani licatesi sono stati segnalati anche per resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri della Compagnia di Licata, con il supporto operativo di un assetto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia, nell’ambito di controlli straordinari del territorio, hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti speciali e resistenza a pubblico ufficiale quattro minorenni licatesi, sorpresi a bruciare un ammasso di cavi elettrici al fine di separarli dalla plastica e ricavarne il rame.

I carabinieri dello Squadrone Cacciatori, nell’ambito del supporto operativo alla Compagnia Carabinieri di Licata, finalizzato al contrasto della criminalità, soprattutto nelle zone rurali più impervie e impraticabili del territorio, notavano a distanza una colonna di fumo nero. Per tale motivo, attuando mirata attività di ricognizione, individuavano, in contrada “Mintina” del comune di Licata, gli autori del rogo, i quali, alla vista dei militari, tentavano di fuggire a piedi e a bordo di un’autovettura, venendo prontamente bloccati. L’area interessata ed il materiale rinvenuto venivano posti sotto sequestro, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

