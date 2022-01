Agrigento, caccia all'automobilista coinvolto in un incidente mortale

Ad Agrigento i Vigili urbani sono a lavoro per rintracciare l’automobilista coinvolto, più o meno direttamente, nella morte di un uomo di 62 anni di Agrigento, R L sono le iniziali del nome, deceduto a Fontanelle, in piazza Alessio Di Giovanni. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le automobili dei due sono entrate in collisione. Nulla di grave: solo un banale incidente stradale. Tuttavia è insorta una vivace discussione tra i due. Uno se ne è andato, ed è il ricercato. L’altro invece, il 62enne, è stato colto da un improvviso malore, ed è morto nell’abitacolo di un’altra automobile il cui conducente si è fermato per prestare soccorso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA