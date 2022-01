Ben 129 positivi in sette giorni, situazione drammatica a Palma di Montechiaro

Trentasette nuovi positivi ed appena una persona guarita. Sono sempre più impressionanti i numeri che riguardano i casi di Covid a Palma di Montechiaro. Al momento, sono 138 le persone affette dal virus che sta scombussolando il mondo.

"E' sempre più emergenza Covid nella nostra città - dice il sindaco Stefano Castellino - siamo ancora in attesa di decine di tamponi in attesa di conferma. La situazione è drammatica. I nuovi positivi negli ultimi 7 giorni sono 129. Si ricorda - continua il primo cittadino - il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura ed in ogni luogo; ed il rispetto dei divieti in vigore. Raccomando anche di non far visita ai parenti non conviventi; di limitare i pranzi e le cene tradizionali solo tra conviventi; di uscire di casa solo se strettamente necessario. Evitiamo comportamenti incoscienti che mettono in pericolo la salute di tutti".

