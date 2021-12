Celebrata all'Ic "Pirandello" la Giornata dell'Onu con protagonisti la frutta e la verdura

L’ istituto comprensivo “L. Pirandello” di Porto Empedocle ha aderito all’iniziativa internazionale promossa dall’ONU, che ha designato il 15 dicembre del 2021 data della celebrazione della frutta e verdura.

Per l’occasione, l’associazione culturale Humus con esperti esterni dell’alimentazione biologica, la referente del progetto scolastico “Orto didattico”, l’esperta di scienze motorie designata dal CONI, genitori e docenti, accolti dal dirigente scolastico, professoressa Anna Gangarossa, e da una piccola rappresentanza dell’orchestra scolastica, hanno discusso dell’importanza di improntare la vita, sin da piccoli, sui corretti stili di vita. I bambini sono stati coinvolti in laboratori di giardinaggio, in esercizi motori e, infine, hanno condiviso una merenda bio a base di frutta, in porzioni monouso sterilizzate e confezionate, nell’ampio cortile del plesso “Marullo”, appositamente abbellito e arredato per ricevere i presenti in modo accogliente e sicuro.

La dirigente scolastica nel suo intervento precisa: “La nostra è una scuola che focalizza costantemente la sua attenzione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

