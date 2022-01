Da domani a Palma di Montechiaro si ritorna a scuola con le lezioni in presenza

Da domani, mercoledì 19 gennaio si tornerà con le lezioni in presenza anche a Palma di Montechiaro.

Pubblicità

Il Sindaco, Stefano Castellino, nel pomeriggio di oggi ha dovuto, suo malgrado, firmare l'ordine di revoca della Dad.

L’atto di rientro in presenza è stato indifferibile dopo l'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che nella tarda mattinata di oggi, ha disposto la cancellazione della didattica a distanza nelle zone arancioni.

"Si era avuto anche il parere favorevole dell’Asp, visto il numero dei contagi - dice il primo cittadino - di prevedere la Dad per le scuole per garantire la massima sicurezza della comunità, ma la linea presa dal Governo Nazionale e poi oggi recepita dalla Regione Siciliana, non lascia margini discrezionali. Le scuole, come detto, già da domani riapriranno regolarmente con le lezioni in presenza secondo le modalità che i dirigenti scolasti riterranno più opportuni adottare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA