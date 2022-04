Riapre la chiesetta del Calvario

Ultimati i lavori di restauro della chiesetta del Calvario, un vero tesoro per i ciancianesi, e per i concittadini emigrati che fanno ritorno nella nostra cittadina per le festività Pasquali.

"Questo è un tesoro - dice il sindaco Francesco Martorana - anche per i turisti che vengono a visitare le nostre bellezze. Un'altro angolo della nostra Cianciana che viene valorizzato, un impegno della mia amministrazione al recupero dei beni della collettività.La politica del fare al servizio del paese".

