Una giornata senz'acqua per colpa di una rottura, ma il sindaco rassicura la cittadinanza

A seguito di una nuova rottura sulla condotta idrica cittadina, il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha comunicato alla cittadinanza che nella giornata di domani, sabato 21 maggio, il servizio di erogazione idrica subirà una interruzione. Preso atto del problema, il primo cittadino, si è prodigato per risolvere il disservizio in tempi molto rapidi tanto che gli operai sono già pronti per intervenire.

"Nel raccomandare un uso parsimonioso della risorsa - dice Martorana - ci scusiamo per il disagio arrecato".

