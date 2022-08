Varato alla Prefettura il "Ferrafosto sicuro" ad Agrigento

Ferragosto agrigentino sicuro. In Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Maria Rita Cocciufa. Servizi di vigilanza saranno attivati il 13, 14 e 15 agosto, durante le notti tra sabato, domenica e lunedì, soprattutto a San Leone. La Polizia stradale sarà a lavoro lungo i principali collegamenti, armata con rilevatori della velocità ed etilometri. Ad Agrigento si vigilerà anche sul rispetto dell’ordinanza del sindaco Miccichè che vieta i bivacchi e gli attendamenti nelle spiagge, l’accensione di falò e fuochi di artificio. Saranno operativi anche gruppi di volontari. Gli stessi servizi sono stati organizzati in tutti i Comuni costieri della provincia. Nel corso della stessa riunione sono state valutate le proposte dei Comuni di adesione al bando di contributi nell’ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2021-2023. I soldi servono a iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. I Comuni beneficiari del finanziamento, ammontante a 14.388 euro, sono stati scelti tra i Comuni costieri in base alle presenze nelle strutture ricettive. Si tratta di Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte, che hanno presentato apposita domanda indicando misure e mezzi che intendono adottare. I relativi progetti saranno pertanto adesso trasmessi al Ministero per il conseguente finanziamento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA