Scalia Volley Sciacca ingaggia Francesco Carcagnì

pallavolo maschile serie b

Scalia Volley Sciacca al lavoro per predisporre il roster con cui affrontare il prossimo campionato nazionale di serie B. Confermato in blocco il nucleo storico che ha condotto la squadra alla promozione, la società vuole affrontare la prossima stagione da neopromossa con autorevolezza e fiducia. E per raggiungere questo obiettivo sta potenziando l’organico.

Il primo colpo di mercato arriva dalla serie A. Si tratta di Francesco Carcagnì, schiacciatore posto 4 classe 2004 alto 1 metro e 92 centimetri. Nato a Galatina, in Puglia, lo scorso anno è stato a Sorrento, squadra con cui ha disputato l’ultimo campionato di serie A3 giocando 23 partite. Nel 2018 con la Lube Civitanova ha vinto la “Boy League”, il prestigioso torneo nazionale Under 14 organizzato dalla Lega Nazionale di serie A che raduna i migliori giovanissimi emergenti d’Italia. Si trasferisce quindi a Castellana Grotte, dove vince diversi titoli regionali, fa l’esordio in B e nel 2022 conquista il campionato italiano Under 19. Lo scorso anno l’esperienza campana e ora Sciacca, per una nuova e stimolante esperienza. Giovane e con tanta voglia di essere protagonista, Francesco non vede l’ora di abbracciare i suoi nuovi compagni siciliani.

