Sciacca, prodotti ittici non tracciati: multe e sequestri

Operazione dei carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento

Pesce non tracciato per oltre 100 chilogrammi è stato sequestrato dai carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, durante alcuni controlli specifici svolti con il supporto del servizio veterinario dell’Asp 1 di Agrigento a Sciacca. Le attività hanno visto una serie di ispezioni ai danni di ristoranti e pescherie che hanno fatto emergere una serie di criticità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione, che ne hanno determinato il sequestro per la successiva distruzione a carico degli esercenti. Sono state elevate multe per oltre 11 mila euro.

