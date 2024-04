Sequestro preventivo dell’auto e sanzione penale contravvenzionale pesante per chi abbandona i rifiuti sulle strade del territorio agrigentino

ambiente

Primo incontro operativo di coordinamento, promosso dal commissario del Libero consorzio comunale di Agrigento

Si è svolto oggi, nella sala consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il primo incontro operativo di coordinamento, promosso dal commissario straordinario dell’Ente “Settore ambiente” , con tutte le forze di polizia per combattere il gravissimo fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei comuni della provincia in preparazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Presenti i sindaci dei comuni della Provincia, la Prefettura e le forze di polizia che, giornalmente, intervengono al problema dell’abbandono dei rifiuti. Con l’ introduzione del D.L. 105/2023 diventa “reato contravvenzionale” l’abbandono di rifiuti con una ammenda rilevante e si prevede, in aggiunta, la confisca del mezzo utilizzato a commettere il reato, entro le 48 ore successive. Contrariamente alla precedente previsione di una sanzione amministrativa il legislatore ha previsto, d’ ora in avanti, come reato penale l’abbandono di rifiuti.