Auto si ribalta ad Augusta: muore un 32enne di Gela, ferito il passeggero

La tragedia

L'incidente sulla Statale 114

In un incidente sulla statale 114, nel territorio di Augusta, tra Siracusa e Catania, un 32enne di Gela è morto e un altro uomo è rimasto ferito. Un’auto che viaggiava verso Catania, secondo la prima ricostruzione della polizia, si è ribaltata e per il conducente non c’è stato nulla da fare, mentre l’amico che si trovava a bordo è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

