Per il Riesame Carmelo Raciti va arrestato per concorso esterno al clan Cappello – Carateddi

Catania

Accolto il ricorso della Procura, ma il provvedimento è sospeso

Stessa sorte anche per il padre. Il Tribunale del Riesame di Catania ha ordinato la misura cautelare in carcere per Carmelo Raciti, noto imprenditore di lidi, discoteche e pizzerie e papà dell’ex presidente del consiglio comunale Francesca Raciti. Il collegio ha infatti accolto l’appello della procura etnea (aggiunto Ignazio Fonzo, pm Tiziana Laudani e Andrea Bonomo) per le contestazioni di concorso esterno al clan Cappello-Carateddi, dal 2008 al 2020, armi e ricettazione. Il provvedimento, anche questo, resta sospeso in attesa di un’impugnazione della difesa che dovrà arrivare entro i termini di legge. A quel punto si dovranno attendere gli esiti delle altre fasi di giudizio.

Le valutazioni del Riesame

Ma andiamo nel cuore delle valutazioni del Tribunale del Riesame. Nell’atto di appello sono finite pagine e pagine di verbali di collaboratori di giustizia per i suoi rapporti strettissimi con l’ergastolano Maurizio Zuccaro, esponente apicale del clan Santapaola-Ercolano. Ma per il Riesami in questo caso oltre ai contatti non sono dimostrati i legami economici.

Amici dei Cappello?