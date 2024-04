Entra nella Fontana dell’Amenano e oppone resistenza, arrestato

Catania

Il 48enne senza fissa dimora si è scagliato contro i poliziotti

Un 48enne senza fissa dimora sorpreso dalla Polizia a Catania dentro la Fontana dell’Amenano, in piazza Duomo, è stato invitato a uscire immediatamente e a esibire i documenti, ma ha iniziato a inveire contro i poliziotti, insultando e minacciandone uno di morte. Una volta uscito dalla fontana ha tentato di scagliarsi contro l’agente prima di poter essere immobilizzato. L’uomo ha poi colpito con pugni il plexiglass divisorio dell’abitacolo e i vetri dei due sportelli dell’auto di servizio senza danneggiarli, ma procurandosi delle ferite poi medicate nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco.Una volta riportato alla calma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità, ma è stato identificato e arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

