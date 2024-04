I carabinieri gli chiedono la patente e lui fa lo “splendido”: ma non aveva fatto i conti con la tecnologia

catania

Denunciato 22 enne che aveva contraffatto il titolo di guida. Smascherato dai militari

Un giovane di 22 anni è stato denunciato a Catania dai carabinieri, che nel quartiere San Cristoforo l’hanno sorpreso alla guida di un’auto con una patente falsificata. I militari dell’Arma hanno accertato che il ragazzo non aveva effettivamente mai conseguito il titolo di guida e che il numero identificativo del documento era inesistente. Il giovane, che deve rispondere di documenti di identificazione falsi, è stato inoltre multato per 5.100 euro per guida senza patente.

La scoperta