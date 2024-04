Blitz antidroga a Siracusa: 113 persone identificate, un arresto e una denuncia

Ordine e Sicurezza pubblica

In particolare, sono state eseguite sette perquisizioni domiciliari e nell’abitazione di un 37enne sono stati sequestrati 241 dosi di cocaina, 6350 euro in contanti

Vasta operazione antidroga a Siracusa. Oltre 50 tra agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma e della Guardia di finanza hanno passato al setaccio un’area nei pressi di via Algeri, identificando 113 persone, di cui 24 già conosciute alle forze di polizia. Il blitz è stato pianificato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ed eseguito anche con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine e di unità cinofile di Catania. In particolare, sono state eseguite sette perquisizioni domiciliari e nell’abitazione di un 37enne sono stati sequestrati 241 dosi di cocaina, 6350 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza usato per eludere i controlli delle forze dell’ordine. L’uomo, dopo le incombenze di legge, è stato condotto in carcere.