Blitz nei “fortini” dello spaccio a Palermo: 26 arresti

Nell'operazione sono stati impegnati agenti infiltrati che sono riusciti ad avere contatti con i vertici del gruppo criminale che gestiva lo spaccio

Gli agenti della squadra mobile e dello Sco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Palermo nei confronti di 26 indagati- 21 in carcere e 5 ai domiciliari – accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e spaccio di droga. L’indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, ha permesso di assestare un colpo allo smercio di droga nei quartieri Sperone e Brancaccio. Per entrare nei «fortini» della droga sono stati impegnati agenti infiltrati che sono riusciti ad avere contatti con i vertici del gruppo criminale che gestiva lo spaccio. Sarebbero stati accertati anche gli interessi di Cosa nostra sulla distribuzione dei guadagni provenienti dall’attività illecita. Nel corso dell’ichiesta è stato documentato che lo smercio dello stupefacente avveniva 24 ore su 24, con una rigida organizzazione dei turni di pusher e vedette. Nel corso del blitz sono stati impegnati il reparto prevenzione crimine, le unità cinofile e il reparto volo. Numerose le perquisizioni eseguite nel quartiere Sperone.