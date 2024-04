Cade in mare con l’auto nel porto di Aci Trezza: tirato fuori dall’abitacolo senza battito cardiaco ma salvato col defibrillatore dai vigili del fuoco

IL SOCCORSO

L’uomo è stato affidato agli operatori del 118 che l’hanno portato in ospedale

Caduto in mare con la sua auto un 62enne è stato dapprima tirato fuori dall’abitacolo da un operatore turistico che si è tuffato in acqua e poi, siccome senza battito cardiaco, salvato dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, che con la rianimazione cardiopolmonale e l’utilizzo un defibrillatore hanno riattivato i suoi parametri vitali. L’uomo è stato affidato agli operatori del 118 che l’hanno portato in ospedale. E’ accaduto nel porto della borgata marinara di Aci Trezza, nel Catanese.