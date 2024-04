Catania, con un Suv speronano una Volante e fuggono: due spacciatori arrestati dopo un rocambolesco inseguimento

POLIZIA

I due sono stati trovati in possesso di 15 grammi di cocaina e di 1.020 euro, ritenuti provento della vendita di droga

Agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno arrestato due pregiudicati, di 31 e 23 anni, per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I due erano su un Suv che, uscendo dal parcheggio di un supermercato, per evitare un controllo, ha speronato una Volante, dandosi alla fuga. Dopo un rocambolesco inseguimento, tentato anche a piedi, la Polizia è riuscita a bloccarli e li ha arrestati.

I due sono stati trovati in possesso di 15 grammi di cocaina e di 1.020 euro, ritenuti provento della vendita di droga. Nell’abitazione del 31enne la Polizia ha poi trovato materiale per confezionar dosi, un block-note con l’elenco dei clienti e gli incassi, circa 40.000 euro al mese, e una rivoltella con relativo munizionamento calibro 44-40. Per questo l”uomo è stato denunciato anche per detenzione illegale di arma clandestina e condotto i carcere. Il 23enne, invece, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA