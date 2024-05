Cianciana, accoltella la moglie e uno dei figli e si barrica in casa: due feriti

Tragedia

L'uomo è un 35enne. Il bambino ferito sarebbe in gravi condizioni

Un trentacinquenne di Cianciana, in provincia di Agrigento, ha accoltellato la moglie e due figli piccoli in casa. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale, mentre uno dei figli, in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso a Palermo. L’uomo, secondo le primissime informazioni, si sarebbe barricato in casa con un altro figlio. Sul posto ci sono i carabinieri.

La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Puccini. Il bimbo ferito ha sette anni ed è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome: è stato portato all’ospedale dei bambini di Palermo; la moglie, che non è in pericolo di vita, è stata ricoverata nell’ospedale di Sciacca. L’uomo, Daniele Alba un meccanico di 35 anni, avrebbe aggredito anche la figlia minore, ricoverata a Palermo.

